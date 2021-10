Ligue 1, Le Mans / Grenoble 1-1... Ligue 2, Caen / Sedan 0-0, les bas-normands restent leader... Laval 8ème joue ce soir face au 3ème Metz...Basket Pro A, victoire du Mans 97 à 64 face à Chalon, le MS

Football

Ligue 1 dans un duel des reléguables, Le Mans et Grenoble ont fait un nul hier soir?. 1 partout?. Le Mans reste 18ème?..



Ligue 2

Caen est allé faire un nul 0 partout à Sedan? Caen reste leader mais partage son podium avec Brest?.

En match décalé de ligue 2, Laval 8ème au classement provisoire, reçoit ce soir, le 3ème Metz?.



En Cfa2

Alençon est allé s?incliner à Brest... 1 à 0..... Alençon est 4ème ...



DH

Argentan s?incline 3 à 0 face à Cherbourg

Flers est allé faire un nul 0 / 0 à Ouistreham...

Alençon 2 battu, sévèrement, 5 à 2 face à Bayeux

Au classement, Flers est second... Argentan est 13ème, Alençon reste lanterne rouge....



Basket

ProA Le leader Le Mans, qui restait sur six défaites toutes compétitions confondues, a renoué avec la victoire en battant Chalon, 97 à 64 !



National 3

Neuville au Bois à battu Alençon 78 à 66... les ornais sont avant-dernier



Rugby

Federale 2

L?Aigle a été battu 21 à 10 à Blois... les aiglons se retrouvent lanterne rouge.....



Tennis.....Coupe Davis, les français emmenés par le sarthois Joe Wildfried Tsonga, se sont qualifiés 4 à 1 face à l?Allemagne... Quart de finales pour les bleus, du 9 au 11 juillet en Espagne......

