Bois-Guillaume-Bihorel. Normandie: après le No Limit Day, une cagnotte en ligne pour aider Gauthier, devenu tétraplégique

Le dimanche 16 octobre 2016, Gauthier, 26 ans, devenait tétraplégique après un terrible accident survenu alors qu'il participait, avec son équipe Les Marmottes, au No Limit Day, une course à obstacles organisée à Bois-Guillaume (Seine-Maritime).

Aider Gauthier à retrouver de l'autonomie

Pour lui venir en aide, ses proches, réunis dans l'association Tous solidaires pour Gauthier, ont mis en place une cagnotte de solidarité en ligne. "Nous mettons en place cette quête pour le soutenir, lui et sa famille. Mais plus particulièrement pour améliorer son quotidien, pour que Gauthier puisse s'équiper et retrouver une part de son autonomie", indique ceux à l'initiative de cette cagnotte.

8180€ déjà récoltés

Deux possibilités s'offrent à qui veut participer : devenir donateur et verser le montant souhaité ou devenir membre adhérent de l'association Tous solidaires avec Gauthier avec une cotisation minimale fixée à 15€ (ce qui n'empêche pas faire d'autres dons par la suite). Tout adhérent sera par la suite informé des événements proposés par l'association.

Pour l'heure, 8180€ ont été versés dans la cagnotte par 202 donateurs. Il reste 363 jours pour participer.

