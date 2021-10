Manche: Salon forme et bien-être à Saint Hilaire Petitville

Samedi 12 et dimanche 13 novembre 2016, une vingtaine d'exposants sera présent à la salle des fêtes de Saint Hilaire Petitville près de Carentan. Votre bien-être est leur préoccupation avec divers ateliers et conférences à essayer: Qi-gong, Feng-shui, réflexologie etc.

Des cadeaux seront à gagner par tirage au sort durant ces 2 jours. Rendez-vous samedi 12 et dimanche 13 novembre 2016 de 11h à 19h. Entrée gratuite.

Ecoutez Brigitte Acher, présidente de l'association Harmonie en Cotentin, nous présenter ce salon: