Soleil et ciel bleu aujourd'hui.... T° hivernales, de -3.5 à 6° au meilleur de la journée, des valeurs de 4° au dessous des normales saisonnières !

T° encore négatives ce matin....

-3°5 à L?Aigle et Mortagne - 3°3 à Argentan, - 2°7 à Alençon et Flers...., le soleil va rapidement s?installer dans un ciel redevenu bleu et dégagé pour la journée....

Le vent de secteur nord-est, restera modéré, il soufflera encore en rafales jusqu?à 50/60km/h.... les T° s?en ressentent... pas plus de 6°... c?est 4° au dessous des normales saisonnières .....

