Foot, ligue 2, Laval fait un nul 3 partout face à Metz qui conforte sa 3ème place... les mayennais sont 7ème !....

Foot ? Ligue 2... Laval, qui avait pourtant dominé, de deux buts à moins d?une demi heure de la fin du match, fait un nul, 3 partout face à Metz, hier soir, en clôture de la 27e journée..... Laval est 7ème..... metz conforte sa 3ème palce



Le tirage au sort des 8ème de finales de la Coupe de Basse-Normandie de football :

L?Aigle recevra Ifs, FC Flers ira rencontrer Ducey... , ASPTT Argentan recevra Lisieux,



Cyclisme... le Paris-Nice.... hier l?étape Saint-Arnoult-en-Yvelines / Contres, a été remportée par Grégory Handerson.... l?aiglon Alexandre Pichot termine 46ème.... Anthony Geslin l?alençonnais franchi la ligne d?arrivée, 155ème .... aujourd?hui Contre / Limoges....201 km à parcourir....



Cyclisme encore.... Lance Armstong, pourrait prendre le départ du circuit Sarthe / Pays de la Loire, qui se déroulera du 6 au 9 avril... c?est le New York Times qui annonce la venue du septuple vainqueur du tour de France sur nos routes... le texan a déjà participé à 3 reprises à cette course... il y avait été annoncé l?année passée.. mais sa participation avait été annulée....



Tennis :

Le sarthois, n°1 français Jo-Wilfried Tsonga, touché à la cheville, a préféré abandonner alors qu'il disputait un simple sans enjeu dans le premier tour de Coupe Davis qui opposait la France à l'Allemagne : les hommes du capitaine Guy Forget sont d'ores et déjà assurés de leur billet pour les quarts de finale.

Le sarthois ne pense pas que cette blessure va hypothéquer sa tournée américaine, qui doit débuter la semaine prochaine avec le Masters 1000 d'Indian Wells. Il devait passer une IRM aujourd?hui à Paris pour avoir un bilan plus net.



Basket, dernier match en Eurocup, « pour la gloire ».

Ce soir, Le Mans, qui est déjà éliminé, accueille Salonique.

Coup d?envoi à 20h30.

