sortir. Ce week-end à Caen, trois salons au parc des expositions

À partir de vendredi, "Garance" convie les baroudeuses, les urbaines, les bohèmes ou encore les curieuses à découvrir les espaces beauté, détente, évasion, bien-être, décoration et création.

Les femmes à l'honneur tout le week-end

De son côté, le Festival de la Gastronomie ravira toutes les papilles: misant sur la convivialité, le salon met en valeur des produits de qualité, innovants et créatifs dont certains sont directement issus de productions locales. L'animation constitue par ailleurs la dynamique majeure du festival puisqu'il propose des cours de cuisine, des ateliers pour petits et grands, des cours d'oenologie et des jeux oenanthiques ainsi que des concours culinaires. À vos fourchettes et cuillères!

Parallèlement, se tient le 17e Salon du Mariage: 6 grandes thématiques réparties en ateliers sont proposées. Retrouvez ainsi l'atelier coiffure, maquillage, enterrement de vie de célibataire, espace créateur, décoration et le très en vogue "do it yourself". Près de 80 prestataires qui, le temps d'un week-end, se mettront en quatre pour vous proposer les meilleurs conseils pour votre mariage.

Vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 novembre de 10h à 19h au Parc des expositions de Caen. Tarifs : 5 € pour 2 salons : Garance et le Festival de la Gastronomie et 9 € pour les 3 salons.