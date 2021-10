Depuis près de deux ans, Sandy, 25 ans, vit près de Washington, aux États-Unis. La jeune femme a quitté Le Trait, près de Rouen (Seine-Maritime) pour s'installer en Amérique comme jeune fille au pair. Elle a vécu de l'intérieur la campagne électorale et l'élection, ce mercredi 9 novembre 2016 au petit matin, de Donald Trump.

"Une campagne beaucoup plus intense qu'en France"

De la campagne électorale, elle retient l'atmosphère au quotidien: "C'était très intense, beaucoup plus qu'en France. À la télé, à la radio, il y a des messages publicitaires, des spots de campagne, toutes les cinq minutes! Mais contrairement à la France où l'on n'affiche pas forcément ses convictions, ici, tout le monde dit pour qui il vote. Les électeurs mettent même des panneaux devant chez eux!"

"C'était pire qu'un film d'horreur"

Ce soir d'élection, Sandy est allée au restaurant avec une amie… mais n'a pas échappé à la folle soirée: "Toutes les télés étaient allumées et parlaient de l'élection avec les sondages, les chiffres, les calculs… Il y avait des gens des deux partis, républicain et démocrate, on sentait énormément de tension avec ce suspense… C'était pire qu'un film d'horreur!"

Quel avenir?

Donald Trump désormais élu, Sandy parle de ses amis "qui ne savent pas vraiment ce qu'il va se passer" eux, qui, pour la plupart, ne voulaient ni de Trump ni de Clinton, aucun ne suscitant l'engouement. La jeune Normande reste aux États-Unis jusqu'à la fin du mois de janvier. Elle sera donc aux premières loges pour vivre la cérémonie d'investiture du nouveau président, prévue le 20. Qui devrait, là aussi, réserver son lot de folies.

