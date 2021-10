Samedi 5 novembre 2016 à Caen (Calvados), une baroudeuse en "footbike" bien chargée déboulait sur la terrasse du Café Sauvage. Blandine a 33 ans, toutes ses dents, et vient de parcourir l'Europe en solitaire au guidon de sa trottinette. 20 000 kilomètres plus tard, elle revient sur son périple et les motivations qui l'y ont poussé.

Rouler pour la bonne cause

Blandine n'avale pas les kilomètres uniquement pour son plaisir personnel mais bien pour une cause qui lui tient à coeur : au 36 de la rue Saint-Manvieu à Caen se tient un lieu que les jeunes caennais commencent à connaitre: le Café Sauvage. Un lieu associatif qui propose à la fois à prendre un verre, participer à des ateliers, faire du tricot et même prendre une douche... en bref tisser des liens sociaux. Blandine "kick" (pousse) donc son "footbike" (sa trottinette) pour apporter des fonds destinés à faire vivre ce Café.

Un véritable défi sportif

Car certains inconscients pourraient confondre cela avec une randonnée touristique... Porter 30 kilos de matériel et parcourir entre 60 et 80 kilomètres par jour en trottinette est en soit une sacrée performance. Ce n'est certes pas le premier défi que la jeune femme a relevé. L'année dernière elle a bouclé Nantes-Budapest avec ce même moyen de locomotion en 35 jours.

Avec quel financement ?

C'est en effet une question qui vient assez vite. Car parcourir l'Europe et passer des mois entiers sur la route même en comptant sur la générosité des "autochtones" a un cout. C'est pour cela que Blandine a mis en place un système de don sur son site web "La trottineuse" qui permet aux personnes sensibles à sa cause de la soutenir elle ou directement Le Café Sauvage. "Il est important que les gens aient le choix et sachent comment est utilisé leurs dons, déclare la jeune femme. "Mais l'argent que je reçois sert à prolonger mes périples, et donc à continuer de rouler pour le Café Sauvage".

Ses motivations

La jeune caennaise ne compte en tout cas pas s'arréter là. Elle a laissé sous-entendre "qu'un nouveau défi était en cours de préparation, sans doute dès l'année prochaine."

