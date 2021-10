Pays-Bas - Belgique: Hazard et De Bruyne prêts pour la fête des voisins

Les Oranje, adversaires de la France en qualifications pour le Mondial-2018 et en phase de reconstruction, peuvent effectivement trembler tant les deux stars belges se régalent ces derniers temps en Premier League.

Hazard a retrouvé la grande forme, après une saison 2015-2016 morose, à l'image des résultats de son club (Chelsea), et après un Euro au quart de finale amer avec l'élimination face au pays de Galles.

La saison passée, avec les Blues, Hazard n'avait inscrit que six buts toutes compétitions confondues. Un échec pour celui qui avait été désigné meilleur joueur du championnat d'Angleterre un an plus tôt.

Cette saison, début novembre, l'ancien Lillois en est déjà à sept buts, rien qu'en Premier League. Cette métamorphose porte un nom: Antonio Conte.

L'Italien, qui a succédé à José Mourinho au poste de manager des Blues, a mis en place un système qui sied au prodige belge, lequel peut désormais jouer plus en avant sans devoir se soucier de tâches défensives que lui imposait le coach portugais.

"Je m'amuse, avouait samedi le joueur de Chelsea après la claque envoyée à Everton (5-0, et deux buts de... Hazard). J'aime le football que nous pratiquons actuellement, avec cette défense à trois. Nous jouons bien, nous nous créons des occasions et nous marquons beaucoup de +goals+. C'est un tout".

Seul Messi fait mieux que De Bruyne

"Eden joue maintenant plus près du but et participe davantage aux situations offensives, a détaillé Conte. Cette position lui convient mieux et lui permet de terminer plus facilement les actions que par le passé".

Hazard a sans doute eu, aussi, une réaction d'orgueil devant son absence dans les 30 candidats au prochain Ballon d'Or.

Un seul belge figure dans la liste: Kevin De Bruyne. Le meneur de jeu de Manchester City mérite cette sélection: depuis qu'il est arrivé chez les SkyBlues à l'été 2015, "KDB" a joué 56 rencontres toutes compétitions confondues. Et au cours de ces matches, il a été directement impliqué dans 38 buts, 19 réalisations et 19 passes décisives.

Depuis la saison 2014-2015, De Bruyne comptabilise 35 passes décisives, pour 36 à Lionel Messi (Barcelone), le seul à avoir fait mieux que lui dans l'un des cinq championnats majeurs. De Bruyne est aussi le meilleur fournisseur de passes décisives cette saison en Premier League (6), devant Matic et Pedro (5).

"Kevin De Bruyne est un des plus grands joueurs que j'ai entraîné", disait récemment son entraîneur, Pep Guardiola, qui s'y connaît puisqu'il a coaché "Leo" Messi au Barça, entre autres.

Problème: en équipe nationale, les deux stars se sont souvent marché sur les pieds. Mercredi, face aux Pays-Bas, il sera intéressant de voir comment le sélectionneur Roberto Martinez parviendra à les faire jouer ensemble. Hazard devrait sans doute être posté plus haut que De Bruyne. Les Néerlandais peuvent trembler...

A LIRE AUSSI.

France: entre dynamique de l'Euro et souvenir des attentats

Nice: Pléa surgit de l'ombre de Balotelli

Ligue 1 - Nice: Pléa surgit de l'ombre de Balotelli

Ligue 1: Dupraz-Genesio, choc de trajectoires

Paris SG: reverra-t-on le vrai Verratti?