Le soleil s'installe après morcellement des nuages bas matinaux... quelques nuages résisteront sur le bocage.... T° de -1.4 à 8°

T° négatives .... ? 1.4° à L?Aigle, - 1.2 à Mortagne, - 0.4 à Argentan et Alençon... une seule valeur positive, 1 petit degré à Flers, selon les relevés de Météo France....



Les nuages bas de ce matin, qui rendent le ciel très nuageux , se morcellent au fil des heures.... cet après midi, de belles et larges éclaircies s'imposent sur la majeure partie de nos régions : les nuages feront un peu de résistance sur le nord-ouest du Bocage. La journée est, encore belle voire agréable dans les endroits abrités du vent de nord-est. Ce dernier, quoique en phase d'affaiblissement, est encore bien soutenu et désagréable: les rafales peuvent encore souffler jusqu'à 60 km/h. Les températures maximales vont grimper jusqu?à 7 à 8 degrés.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire