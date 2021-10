Foot, ligue 1, Le Mans / Nice : choisissez votre place à Léon Bollée et payez ce que vous voulez !

Du football pour pas cher !

A l?occasion de la réception de Nice au Stade Léon Bollée, samedi à 19h, le MUC 72 lance une opération exceptionnelle pour permettre au plus grand nombre de venir au stade :

Le club propose à ses supporters de réserver des places à prix libres dans toutes les zones du Stade Léon Bollée: choisissez votre place et payez ce que vous voulez !

Cette offre exceptionnelle est uniquement disponible sur la billetterie en ligne accessible via www.muc72.fr

