L'IAE de Caen (Calvados) s'est donc lancé dans la formation en ligne ouverte à tous ou "mooc" acronyme anglais signifiant "massive open online cours" soit "cours en ligne ouvert aux masses". Voilà pour la mise au point sémantique.

Plus concrètement, Alice Scouarnec, responsable du projet à l'Université de Caen (Calvados) parle de "12 000 inscrits venant de plus de 100 pays". Un chiffre qui laisse entrevoir la révolution qu'Internet continue d'insuffler dans l'éducation et la formation.

Ce cours complet porte sur l'intégration de la fonction de responsable de formation/développement RH, il se répartit sur 6 semaines et compte deux semaines optionnelles supplémentaires.

Il est le fruit d'un partenariat entre l'Université de Caen Normandie, la plate-forme "FUN" qui héberge les mooc mais aussi l'IHEDREA (Institut des hautes études de droit rural et d'économie agricole) et l'organisation OPCALIM qui rassemble les organisations professionnelles des Industries alimentaires, de la Coopération agricole et de l'Alimentation.

A qui s'adresse cette formation?

Sur le principe à tout le monde mais elle intéressera surtout les responsables RH, responsables formation ou développement des compétences mais aussi les managers, les salariés et les syndicalistes

