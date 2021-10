Caen. À Caen : une rencontre organisée autour de la mobilité internationale

L'@too Mobilité internationale permet de solliciter une aide de la Région pour des projets individuels et collectifs à l'étranger. Cet @too peut servir à financer un projet dans le cadre d'un séjour scolaire ou d'un parcours de formation. Comment solliciter cette aide ? Quels sont les projets éligibles ? Comment s'organiser ? Le service Europe Direct et la Région Normandie accueilleront les personnes intéressées au CRIJ - Normandie Caen pour répondre aux questions.

Mercredi 16 novembre, de 15h à 17h, au CRIJ - Normandie Caen 16 rue Neuve Saint-Jean. Tél. 02.31.27.80.80.

