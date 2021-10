Les avions restent au sol sur l'aérodrome de Bagnoles de l'Orne (61)

il n?y plus de mouvements d?avions sur l?aérodrome de Bagnoles de l?Orne jusqu?à nouvel ordre... le président du syndicat mixte, propriétaire de l?aérodrome et maire de Bagnoles de l?Orne, René Jambon, a mis un terme à la convention de gestion, évoquant un vide juridique, mis en évidence par l?aviation civile.... une nouvelle convention entre le syndicat et l?aviation civile doit être signée prochainement, avant d?autoriser les mouvements d?aéronefs....

l? aérodrome qui ne pouvait plus autoriser l?atterrissage d?avions extérieurs jusqu?au 25 mai, pour raison de sécurité, sur une décision de l?aviation civile aprés l?implantation d?un émetteur TNT....

une réunion extraordinaire du conseil communautaire est convoquée pour vendredi matin... il s?agira de définir les responsabilités de chacun sur les autorisations accordées pour la construction de cet émetteur ....

