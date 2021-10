Une association de soutien et de mobilisation s'est constituée à Audrieu, trois semaines après la mort de Justine, happée par un train dans la gare. L'association « Justine, tu nous manques » souhaite obtenir la sécurisation de la gare d'Audrieu. Une pétition a également vu le jour et devrait circuler dans les rues de Bayeux et sur internet.