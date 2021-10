Les Pieux. Manche : un référendum sur la commune nouvelle des Pieux

Les habitants du canton des Pieux, au nord-ouest de la Manche, sont appelés aux urnes ce dimanche 6 novembre 2016.

Ils sont invités, via un référendum, à se prononcer sur le projet de commune nouvelle, soit l'association des 15 communes actuelles du canton pour n'en former qu'une seule, plus grande. Un moyen de peser dans le futur Grand Cotentin créé le 1er janvier 2017, selon ses défenseurs. Les opposants redoutent quant à eux une perte de proximité avec les citoyens.

Un précédent à Saint-James

La question sera : "Êtes-vous favorable à la création d'une commune nouvelle en lieu et place des communes suivantes : Benoistville, Bricqueboscq, Flamanville, Grosville, Héauville, Helleville, Le Rozel, Les Pieux, Pierreville, Saint Christophe du Foc, Saint Germain le Gaillard, Siouville, Sotteville, Surtainville et Tréauville ?".

Les bureaux de vote sont ouverts de 8h à 18h.

Il y a un peu plus d'un an, à Saint-James dans le Sud-Manche, la population avait également été consultée. Elle s'était prononcée contre, à 40 voix près.