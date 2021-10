Espagne : Il simule son propre kidnapping pour extorquer de l'argent à sa mère

Le jeune homme a voulu faire croire à sa mère qu'il s'était fait kidnapper. Résidant du coté de Madrid, la maman n'a pas prété plus d'attention que d'habitude aux SMS qu'elle venait de recevoir.



Il faut dire qu'il manquait un peu de crédibilité. Le SMS lui ordonnait de déposer... 600 euros. Pas chère la ranço. Il était précisé également qu'elle ne devait pas prévenir les forces de l'ordre. Les 600 euros devaient être déposés à un certain endroit si elle voulait "revoir son fils et vivre en paix".



Il voulait rembourser une dette.



Retrouvé quelques heures plus tard dans cette même localité, il a dans un premier temps déclaré avoir été relâché par ses soi-disant kidnappeurs.



En garde à vue, le jeune homme a commencé a fournir des informations imprécises et contradictoires. Il a finalement avoué qu'il avait tout organisé pour régler une dette.



Il a été placé en état d'arrestation et inculpé de simulation de crime.