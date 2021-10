Retour des nuages, et de quelques gouttes de pluie aujourd'hui... T° de 10 à 19°

T° extrêmement douces ce matin.... 11.7° à Argentan... 10.4 à Flers....

9.5° à L?Aigle, Mortagne ou Alençon



Un temps très nuageux à couvert se maintient toute la journée et s'accompagne de quelques petites pluies éparses : rien de bien méchant. Cela se gâte plus sérieusement en deuxième partie d'après-midi avec l'arrivée par l'ouest d'une perturbation active......



Les températures maximales restent très douces de 17 à 19 degrés de Flers à Bellême.



La tendance de notre week-end : doux et humide.... des pluies demain matin, avant le retour de quelques éclaircies..... dimanche sera variable avec plus de soleil, mais des averses resteront encore possible....

