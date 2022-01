Vire. "Elle a pris 100 000 photos dans l'ombre"

Comédienne permanente au Préau, Aurélie Eudeline jouera sa prochaine pièce intitulée Tout entière, les 11 et 12 octobre au théâtre de Vire. Elle a été écrite par Guillaume Poix, auteur et metteur en scène de nombreuses pièces. Il réalise aussi une thèse en études théâtrale à l'université de Paris

Guillaume Poix s'inspire de l'histoire d'une femme, Vivian Maïer. "Née en 1926 à New-York, elle était gouvernante de famille en famille. Un jour, bien plus tard en 2007, un jeune homme découvre des caisses avec plus de 100 000 négatifs. Il fait des recherches et remarque que ces photos sont de belles qualités." Ces clichés appartenaient à Vivian Maïer. Une femme qui n'a jamais exposé ses photos, qui ne les a même jamais vues, mais qui assemblait et accumulait année après année des pellicules. Guillaume Poix est parti de ce récit pour écrire la pièce.

"Ce n'est pas une biographie théâtrale de Vivian Maïer", explique l'auteur. Le personnage incarné par Aurélie est fasciné par l'oeuvre de Vivian Maïer au point de s'identifier à Vivian Maïer. L'auteur a voulu montrer comment quelqu'un s'empare de la vie d'un autre. L'actrice entamera un dialogue avec Vivian Maïer en se posant des questions pour savoir si elle lui ressemble vraiment. "C'est une figure insaisissable. Est-ce que nous connaissons parfaitement le vrai personnage ?" La pièce de théâtre parle d'un art figé, la photographie. "Il n'y a ni support, ni photo. La langue et le corps permettront de donner du mouvement."

L'actrice a commencé les répétitions à Domfront lundi 19

Le film, A la recherche de Vivian Maïer, sera projeté lundi 3 octobre à 19h30 au cinéma le Basselin. Aurélie Eudeline sera sur la scène viroise les mardi 11 et mercredi 12 octobre au Préau à 20h30.

Tarif : 15 euros.

Puis le jeudi 13 octobre à Condé-sur-Noireau et le mardi 18 octobre à Vassy.