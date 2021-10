Caen. Caen : l'itinéraire du tramway modifié pour la venue de François Hollande

En raison du déplacement présidentiel, l'itinéraire du réseau de tramway est modifié aujourd'hui à Caen (Calvados).

En Direction du Nord, vers Campus 2 et Hérouville Saint-Clair

Le Tram poursuit son itinéraire habituel jusqu'à la station Bernières. Puis il passe en mode routier pour desservir les arrêts Vaugueux, Pigacière et Laplace.

Les stations non desservies sont: Saint-Pierre, Quatrans, Place de la Mare, Université, Crous-Suaps, Calvaire Saint Pierre.

Le Tram A vers Campus 2 continue sur la route pour desservir l'arrêt CHU entrée Ouest, il reprend son itinéraire habituel à l'arrêt Maréchal Juin.

Le Tram B vers Hérouville Saint-Clair reprend son itinéraire habituel à partir de la station Copernic.

En Direction du Sud, vers Grâce de Dieu et Ifs Jean Vilar

Les Trams A et B desservent leurs itinéraires habituels jusqu'à la station Calvaire Saint-Pierre. Puis ils passent en mode routier pour desservir les arrêts Laplace, Edimbourg, Vaugueux. L'itinéraire habituel reprendra à la station Bernières.

Les arrêts non desservis sont les mêmes qu'en direction du Nord: Saint-Pierre, Quatrans, Place de la Mare, Université, Crous-Suaps, Calvaire Saint Pierre.

Enfin, le réseau Twisto indique "qu'en raison des manifestations se déroulant dans le centre-ville jeudi midi, le trafic du réseau de bus pourra lui aussi subir des retards."

Il est possible de suivre l'évolution de la situation en temps réel sur: http://twisto.fr/index.php

