Altrenance entre nuages devenant nombreux cet après midi et éclaircies.... T° de 0.4° ce matin à 14° cet après midi

Il fait ce matin... 0.4° à Argentan et L?Aigle... 0.7° à Flers... et 1.3° à Alençon



Le temps, localement brumeux surtout sur la moitié nord de nos régions va devenir de plus en plus lumineux.... le ciel passagèrement nuageux ou voilé, alternera avec de belles éclaircies.... Les températures sont de saison : les maximales cet après midi seront de l'ordre de 13 à 14 degrés.

