Le chef de l'EI appelle ses troupes à "tenir" Mossoul

Le chef du groupe Etat islamique (EI) Abou Bakr al-Baghdadi a appelé ses troupes à résister à l'avancée de l'armée irakienne à Mossoul, deuxième ville d'Irak d'où le leader jihadiste avait proclamé un "califat" en 2014.

"Ne vous repliez pas", assène une voix, présentée comme celle de Baghdadi, dans un message audio diffusé jeudi par Al-Furqan, un média affilié à l'EI.

"Tenir ses positions dans l'honneur est mille fois plus aisé que de se replier dans la honte", explique encore Baghdadi dans ce message, le premier depuis plus d'un an.

Dans sa harangue, il appelle "tous les habitants de Ninive", la plaine où se trouve Mossoul, "et particulièrement les combattants à se méfier de (leurs) faiblesses à l'heure d'affronter l'ennemi".

Les rumeurs abondent sur l'état de santé d'Abou Bakr al-Baghdadi. Tant le lieu où il se trouve que ses éventuels déplacements sont flous.

L'une de ses rarissimes apparitions en public l'avait vu proclamer l'instauration d'un "califat" depuis une mosquée de Mossoul en juin 2014 qui englobait les territoires conquis en Irak et en Syrie voisine.

Mais la taille de ce "califat" a fortement rétréci depuis. Les troupes irakiennes, épaulées par une coalition internationale emmenée par les Etats-Unis, ont lancé une vaste offensive pour reprendre Mossoul à l'EI le 17 octobre.

Les troupes irakiennes sont entrées dans les faubourgs de la deuxième ville d'Irak, où, d'après des estimations américaines, se trouveraient entre 3.000 et 5.000 combattants de l'EI.

