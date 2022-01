basket. Ifs s'élance dans le flou

Fortement remanié durant l'intersaison, le Club Basket d'Ifs attaque, samedi 24 septembre, une nouvelle saison en Nationale 1. Sa préparation, achevée par une courte victoire contre Le Havre jeudi 15 septembre (55-52), ne permet pas d'y voir très clair quant au rôle qu'il sera amené à jouer en championnat. Certes, l'absence de Kirsten Jeter semble pouvoir être comblée par le recrutement pour trois mois de Julie Legoupil, mais seuls les premiers matchs en diront plus sur les capacités ifoises à jouer à nouveau un rôle en haut de tableau. "La préparation s'est très bien passée, assure la meneuse Pauline Bétis. On va être prêtes le week-end prochain." Samedi 24 septembre, Ifs reçoit Armentières. La rentrée aura son importance pour un groupe dont l'objectif "reste les playoff", de l'aveu de Pauline Bétis. "On va prendre les matchs comme ils viennent, mais on veut gagner le championnat et disputer les playoff. Notre jeunesse sera notre force."