rugby. L'Ovalie caennaisea souffert

Le calendrier de l'Ovalie caennaise promettait un début de saison compliqué, cela n'a pas manqué ! Après avoir été lourdement battues par Montpellier 62-15 en ouverture, les partenaires de Johanna Lelong se sont inclinées 45-0 contre Saint-Orens, dimanche 18 septembre. "Le score est sévère compte tenu de la physionomie de la rencontre, estime la jeune capitaine. Saint-Orens a très bien joué les coups, et nous, nous sommes pénalisées par notre manque de discipline." Caen avait pourtant bien entamé la rencontre, campant dans les 30 derniers mètres adverses dès le coup d'envoi. Le premier essai haut-garonnais après un quart d'heure de jeu a tout enrayé. L'Ovalie caennaise a plus d'une fois donné le bâton pour se faire battre, se faisant surprendre en contre-attaque sur des ballons perdus. "On se précipite trop, déplore Johanna Lelong. On n'arrive pas à concrétiser nos temps forts."

Caen tentera de relever la tête dimanche 25 septembre à Bobigny.