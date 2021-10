Lisieux. "Chez Moi", la marque de produits ménagers de chez nous

Le "made-in-France" a décidément le vent en poupe. C'est ce qui a poussé une petite entreprise normande basée à Lisieux (Calvados) à lancer une gamme de produits ménagers baptisée "Chez Moi" en mai 2016.

Le "Made-in-France" séduit

Quatre ans après la fameuse photo d'Arnaud Montebourg en marinière, brandissant fièrement un robot Moulinex, un petit nouveau dans l'industrie française lance son cocorico, cette fois dans l'entretien ménager. Et les sondages lui donnent raison : 95% des français considèrent qu'acheter un produit fabriqué en France est un acte citoyen permettant de soutenir l'industrie nationale (sondage IFOP réalisé en 2013). De plus 70% des français seraient prêts à payer plus cher pour un produit "made-in-france".

Un petit nouveau parmi les grands

On a effectivement du mal à s'imaginer comment une PME peut réussir à s'imposer parmi les grands groupes comme Procter & Gamble ou encore Calgon. Mais pour la petite entreprise lexovienne, le défi est lancé. "La gamme est très bien accueillie, souligne Sophie Penalva, responsable Marketing de l'entreprise qui commercialise la marque, nous sommes dans une dynamique de proximité, le fait que la marque "Chez Moi" soit du "made-in Normandie" touche beaucoup les consommateurs".

Implantation 100% normande

La gamme "Chez Moi" est donc produite à Lisieux, ville ou a été fondé la société il y a 45 ans. L'objectif à court terme est évidemment la Normandie, puis le Grand Ouest et enfin le marché national.

