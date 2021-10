La crise du lait : FDSEA et JA de l'Orne appellent au boycott de Lactalis

En réaction à l?attitude de la Fédération Nationale des Industries Laitières qui dénonce l?accord interprofessionnel de juin dernier, la FDSEA et les JA de l?Orne demandent aux Grandes et Moyennes Surfaces, de ne plus commander à partir d?aujourd?hui : les produits de marque « Lactel » et « Président ».

Les producteurs laitiers ont vu leur revenu baisser de plus de 50 % en 2009 et cette décision ne fait qu?aggraver la situation financière de leurs exploitations.

Des agriculteurs de la FDSEA de l?Orne s?assureront du retrait de ces produits dans les linéaires des magasins.

