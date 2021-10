CINEMA Deepwater, un film-catastrophe bien mené

Aujourd'hui je vous parle du film Deepwater, avec Mark Wahlberg et Kurt Russell.

Ce film raconte l'histoire vraie de la plus grosse catastrophe pétrolière mondiale, qui s'est déroulée dans le golfe du Mexique. Tout le monde sait donc dès le début comment cela va finir. J'ai apprécié la manière de le raconter.

La première partie nous montre les liens qui existent entre les différents employés, la « vie banale » de la station pétrolière en somme. On sent les employés compétents et soucieux de bien faire leur travail. Réalité ou fantasme, on ne pourra jamais le savoir, ça rente un film mais en tout cas le message est clair. Et puis d'un autre côté , il y a l'entreprise qui veut des bénéfices immédiats, qui réclame du rendement et qui n'en peut plus du retard cumulé. Exit donc les tests de sécurité qui prennent du temps et let's go pour le forage !

C'est vrai que cela donne l'impression de la grand méchante multinationale contre les gentils employés mais comme je le disais on ne saura jamais vraiment à quel point exactement ces caricatures sont vraies. Ce qui est sûr, c'est que c'est une erreur humaine de jugement qui a causé cette catastrophe. Ce film m'a laissé un peu amère car j'ai bien senti par les images que tout cela aurait pu être évité mais c'est l'aspect film catastrophe que j'ai préféré. Toutes les bases sont bien posées pour nous faire plonger dans un moment intense.

De la première explosion à la survie, nous sommes pris dans le tourbillon de l'action. J'ai trouvé les personnages attachants et me suis pris au jeu de leurs tourments si l'on peut dire. Le tout est assez bien réalisé et prenant.

Deepwater est un bon film pour les amateurs de films catastrophe. Vous allez trembler avec les personnages et regretter que tout ceci soit une histoire vraie. C'est en ce moment au cinéma.