L'agricuture ornaise au bord du dépôt de bilan... le chiffre d'affaire agricole dans l'Orne a baissé de 100 millions d'euros en un an selon la Chambre d'Agriculture de l'Orne

L?agriculture ornaise au bord du dépôt de bilan .....tous les secteurs agricoles sont en crise.... baisse généralisée des revenus, jusqu?à moins 60 % .... le chiffre d'affaire agricole dans l?Orne en baisse de 100 millions d'euros sur 1 an ... et le plan de soutien annoncé par le gouvernement de près de 7 millions d?euros ne sera pas suffisant ...selon le panorama annuel de l?économie agricole que publie la chambre d?agriculture de l?Orne !





Des chiffres qui viendront alimenter l?assemblée générale de la Confédération Paysanne de l?Orne qui se tient aujourd?hui à Alençon, en présence Gérard Choplin, animateur de la structure européenne de la Confédération Paysanne et d?André Bouchut, secrétaire national de la Confédération Paysanne.



?et le médiateur national de l?agriculture, Nicolas Forisissier, nommé par François Fillon, sera en Basse-Normandie : demain, mercredi

