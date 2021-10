Tennis de table, pro B, Argentan s'impose face à Montpellier 4 à 1 et confirme sa montée.... Tour de Normandie cycliste, victoire d'Adrien Petit hier au sprint à Forges les Eaux (76)

Tennis de table pro B... hier soir Argentan s?est imposé 4 à 1 face à Montpellier... les ornais restent leader et confirme leur montée.....





Cyclisme : Adrien Petit de Bigmat-Auber 93, a remporté, au sprint hier, la deuxième étape du Tour de Normandie, longue de 200 kilomètres entre Colombelles et Forges-les-Eaux en Haute Normandie, un sprint final avec de nombreuses chutes, dont celle de Jimmy Casper de Saur-Sojasun ..... le jeune cycliste de 19 ans, prend aussi la tête du classement général.

Aujorud?hui, deux étapes... Ce matin, entre Forges-les-Eaux et Grand-Couronne sur une distance de 83 kilomètres. quatrième étape, longue de 72 kilomètres, cet 'après-midi entre Grand-Couronne et Elbeuf. Le tour de normandie entrera en terres bas normande demain, avec une arrivée d?étape à Flers

