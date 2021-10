Plan de soutien à l'agriculture : le médiateur du gouvernement chargé de sa mise en oeuvre, à Caen aujourd'hui

visite très attendue, aujourd?hui à Caen, de Nicolas Forissier, le médiateur national, nommé par François Fillon, pour faire un point d?étape sur la mise en ?uvre du plan de soutien à l?agriculture, en Basse-Normandie. Il doit rencontrer les représentants de la chambre régionale d?agriculture, mais aussi les syndicats agricoles, la MSA, les banques, et des élus du conseil régional et des 3 conseils généraux.



Et hier, la confédération paysanne de l?Orne tenait son assemblée générale, sur le thème : « Agriculture, où va l?Europe ? » ? alors que la situation agricole départementale est catastrophique. Sur 5 000 exploitations la moitié est dans le rouge selon la confédération Paysanne, qui regrette qu?il faille en venir à des actions musclées pour faire réagir les pouvoirs publics....



Pendant ce temps là... une cinquantaine de producteurs laitiers de l? Ppli, des départments bas-normands, manifestaient à St-Lô hier... deux vaches ont également défilées... l? Apli qui se prépare à des actions ces prochains jours....

