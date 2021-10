L'essentiel du sport régional du 26 au 28 mars

Le 30ème Tour de Normandie cycliste arrive ce jeudi soir à Flers.

Vendredi: étape Domfront/ Avranches.

Samedi : 173kms entre Ducey et Bagnoles de l?Orne. Arrivée vers 16h30, place de l?église.

Et Dimanche : ultime étape sur 143 kms entre Bagnoles et Caen.





Football

Ligue 1

Le Mans reçoit Le stade rennais. Les sarthois sont avant dernier ; Les bretons sont 7èmes.



30ème journée de Ligue 2

Déplacement du leader Caen, chez le 16ème : Vannes.

Coup d?envoi vendredi à 20h.

A 20h30 : Laval reçoit Nantes.



Cfa2

Samedi à 18h :

Alençon, 4ème, reçoit le second du championnat : Concarneau.



DH

Derby ornais, samedi à 18h : Flers reçoit la lanterne rouge : Argentan.

Dimanche 15h, déplacement d?Alençon 2 à Mondeville.



Basket

ProA

Samedi 20h

Déplacement du Mans au Havre



National 3

Avant dernière journée du championnat

Déplacement de la lanterne rouge: Alençon à Bihorel.



Rugby

Federale 2

L?Aigle reçoit Rennes



Des courses, dimanche, sur l?hippodrome d?Argentan : 7 épreuves sont au programme.



Enfin: la traditionnelle course à pied « Alençon-Médavi », dimanche.

Retrait des dossards samedi à partir de 16h, et dimanche dès 9h30, au Parc Elan.

Départ de cette 37ème édition à 13h du parc expo d?Alençon, pour 15km400 jusqu?au sommet de la forêt d?écouve. On attend environ 3500 participants.

En préambule, samedi à 11h, ce seront les « foulées scolaires », toujours au départ du parc expo, avec 1 millier de participants.

