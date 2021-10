Et puis mardi 27 juillet, c'est au tour d'Hervé Novelli de venir dans la Manche. Le secrétaire d'État chargé du commerce est attendu à Villedieu-les-Poêles. Il devrait visiter plusieurs sites économiques et touristiques. On l'apercevra même au zoo de Champrepus!



