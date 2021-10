Tennis: Andy Murray sans pression particulière à Paris-Bercy

Andy Murray a affirmé lundi ne pas ressentir de pression supplémentaire avant le Masters 1000 de Paris-Bercy, à l'issue duquel il pourrait devenir N.1 mondial.

"Je ne contrôle pas tout. Je peux essayer de gagner mes matches, mais même si je les gagne tous cette semaine, ça ne suffira peut-être pas", a dit l'Ecossais en marge de la première journée.

Pour détrôner Novak Djokovic, Murray doit gagner le tournoi contre un autre adversaire que le Serbe en finale, ou jouer la finale en espérant que l'actuel N.1 perde avant les demies.

"C'est donc entre les mains de Novak. Il est en tête et s'il gagne ses matches et atteint les derniers tours il restera probablement N.1", a-t-il dit.

"Donc je ne me sens pas différemment d'il y a six ou huit semaines. Mon but n'était pas d'être N.1 à la fin de cette année. Je voulais finir aussi bien que possible et je pense que j'ai de bien plus grandes chances d'y arriver en début de saison prochaine. C'est ce que je visais plutôt que cette semaine", a ajouté Murray, qui pense jouer "le meilleur tennis de (sa) carrière depuis quatre ou cinq mois".

Exempté du premier tour, le Britannique entrera en lice contre l'Espagnol Fernando Verdasco.

