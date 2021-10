Rouen. Salon du mariage à Rouen. Comment choisir sa robe?

Il en va des robes de mariées, comme de tous les vêtements. Il y a les incontournables et les modes, par définition éphémères. Et, au moment où le salon du mariage ouvre ses portes ce vendredi 11 novembre 2016 au Parc Expo de Rouen (Seine-Maritime), les experts de Normandie délivrent quelques conseils.

Des robes "bohèmes"

"Il y a de plus en plus de dentelle perlée", assure Alain Chanu-Lallemand, d'Il était une fois, magasin situé rue Grand-Pont à Rouen. "Ce que les mariées recherchent souvent, c'est une robe bohème, avec toujours beaucoup d'élégance, mais le confort en plus. C'est une robe facile à vivre". Bohème, le mot revient aussi chez Justine Yon, une créatrice de robes, qui a installé son atelier dans sa maison, à Malaunay (Seine-Maritime): "Les clientes recherchent des robes assez légères, fluides, avec de la dentelle de Calais, assez bohèmes". Finies les manches ballons, et les gros volumes: "C'était il y a 15 ans", s'amuse Alain Chanu-Lallemand.

Noir c'est noir

Côté couleurs, le blanc a toujours la cote, mais d'après Justine Yon, la tendance est au blanc cassé. Mais la couleur est devenue rare, très rare. "J'ai quelques demandes chaque année, couleur ivoire ou rouge. Il y a peu, on m'a demandé une robe toute noire. Mais ça, c'est une fois l'an", rapporte le gérant d'Il était une fois.

Orienter les mariées

Mais, qu'elle soit blanche ou colorée, fluide ou à grands volumes, la robe doit avant tout s'adapter à la mariée: "Le choix doit se faire par rapport à la morphologie de la cliente", explique Alain Chanu-Lallemand. Et quand les clientes veulent à tout prix un modèle qui, a priori, ne leur ira pas, la pédagogie et la force de persuasion doivent être les atouts maîtres des professionnels: "On essaie de les orienter comme on peut", sourit Justine Yon. Car le choix de la robe est un acte important: chez Alain Chanu-Lallemand comme chez Justine Yon, il n'en coûtera jamais moins de 300 €, les prix pouvant monter jusqu'à 2000 €.

Pratique. Le salon du mariage, du vendredi 11 au dimanche 13 novembre 2016 au Parc Expo de Rouen, situé avenue des Canadiens à Grand-Quevilly.