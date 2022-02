La météo de ce jeudi matin

Quelques températures mesurées ce jeudi à 07h00 heures:



-4°1 à Alençon, -4°9 à Argentan, -3°6 à Flers, -7°3 à L?Aigle, -5°5 à Mortagne.

L'Orne est en vigilance orange à cause de la neige

PREVISIONS :



AUJOURD'HUI JEUDI 7 JANVIER: CONDITIONS DIFFICILES / NEIGE AU SOL

Les grosses chutes de neige qui ont touché la nuit passée les régions s'étendant au sud d'une ligne Carrouges-La Ferté-Fresnel ont donné une bonne couche de neige qui atteint souvent 20 à 30 cm, voire plus par endroits. Cette neige ne va pas fondre du fait de la persistance du froid. Actuellement, il neige encore faiblement sur le Perche: ces dernières chutes de neige qui s'estompent dans la matinée peuvent encore apporter 1 à 3 cm supplémentaires. Le reste du département, du Bocage au Pays d'Auge, épargné par les grosses chutes de neige de la nuit, est exposé durant une bonne partie de la journée à des giboulées de neige qui dégoulinent de la Manche: giboulées généralement faibles qui peuvent donner cependant jusqu'à 5 cm de neige par cumul par endroits notamment sur les collines du nord-ouest Bocage. Soyez donc prudents et vigilants si vous devez vous déplacer.

Cet après-midi, une tendance à l'amélioration nous vaut quelques timides éclaircies. Côté températures: pas de dégel prévu cet après-midi par vent toujours bien senti de nord ce matin qui faiblit légèrement cet après-midi.





LA NUIT PROCHAINE : ATTENTION AUX FORTES GELEES

Pas de chutes de neige notable cette nuit. Mais sous les éclaircies du début de nuit, les températures vont fortement chuter, entre -5 et -8 degrés, et notamment sur les sols enneigés où elles peuvent descendre jusqu'à -10 degrés. Le vent de secteur nord dominant souffle faiblement.

