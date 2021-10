Rapt de l'hôtelière de Nice: sept personnes présentées au juge

Moins d'une semaine après le spectaculaire enlèvement de Jacqueline Veyrac, riche et discrète hôtelière de la Côte d'Azur âgé de 76 ans, sept personnes sont en cours de présentation devant des juges d'instruction de Nice à l'issue de leur garde à vue.

Les mis en cause sont arrivés au palais de justice et sont en train de comparaître devant deux juges d'instruction de la juridiction niçoise, a indiqué le parquet de Nice àla mi-journée.

Le procureur de la République de Nice, Jean-Michel Prêtre, devrait annoncer lors d'une conférence de presse à 17H00 la saisie de ces magistrats et l'ouverture d'une information judiciaire pour enlèvement et séquestration en bande organisée. Il devrait également détailler le degré d'implication de chacun d'entre eux, tel qu'établi par l'enquête.

Au total, à la suite de l'enlèvement lundi dernier de Jacqueline Veyrac, riche hôtelière niçoise âgée de 76 ans, neuf personnes avaient été, après sa libération fortuite deux jours plus tard, placées en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire de Nice.

Un restaurateur italien, Giuseppe S. apparaît d'ores et déjà comme le commanditaire présumé du rapt. Installé à Nice, il avait géré, entre 2007 et 2009, le restaurant La Réserve, sur le bord de mer de Nice, un établissement appartenant à la famille Veyrac.

En 2009, sa société avait été mise en liquidation et il en aurait, selon les éléments recueillis par les enquêteurs, conçu une rancoeur tenace à l'égard de sa propriétaire: le rapt, au cours duquel une demande de rançon devait être formulée, aurait eu pour but de récupérer ainsi l'argent perdu à l'époque.

D'autres personnes sont soupçonnées d'avoir pu participer à l'organisation elle-même du rapt: Luc G., dit "Tintin", ancien photographe de presse et paparazzi, aurait ainsi placé une balise sous le véhicule de Mme Veyrac pour la pister. Un Anglais, ancien des forces spéciales britanniques vivant en SDF à Nice, aurait assuré des surveillances. Un détective, ancien policier, aurait par ailleurs pu avoir été au courant du rapt sans prévenir la police.

D'autres mises en cause apparaissent comme des hommes de main qui auraient participé directement à l'enlèvement de Mme Veyrac, lequel avait été perpétré par trois hommes, lundi midi, en plein centre-ville de Nice.

- Précédente tentative en 2013 -

La justice pourra également tenter d'établir un lien avec une précédente tentative de rapt, en 2013 de l'hôtelière, dans des circonstances similaires, que Mme Veyrac avait alors réussi à déjouer.

Enlevée lundi midi alors qu'elle se rendait à son parking , situé derrière son domicile du quartier des Musiciens à Nice, Mme Veyrac avait été retrouvée 48 heures plus tard, ligotée sur le plancher arrière du véhicule utilitaire qui avait servi à son enlèvement.

Un habitant des collines niçoises avait remarqué que l'une des plaques d'immatriculation d'un véhicule garé près de chez lui s'était légèrement détachée et laissait apparaître une autre plaque. Il avait alors repéré la kidnappée et l'avait libérée avant de donner l'alerte.

Mme Veyrac, après avoir passé 48 heures allongée et attachée avec des cordes dans ce véhicule, n'avait toutefois pas subi de blessures apparentes et avait donné immédiatement des indications précieuses aux enquêteurs sur ses ravisseurs. Selon Me Sophie Jonquet, son avocate, l'hôtelière recouvre aujourd'hui ses esprits dans un lieu tenu secret au milieu des siens.

D'autres pistes avaient initialement été envisagées par la justice, notamment celle d'un litige familial sur la succession paternelle, ou celle d'un conflit lié à une vente supposée du Grand Hôtel de Cannes, fleuron du patrimoine de cette famille niçoise vivant dans la plus grande discrétion.

