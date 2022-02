Report de l'avant-première nationale à La Luciole

en raison des conditions climatiques particulières sur l'Orne et plus spécifiquement sur Alençon,

le spectacle en avant Première Nationale : Albertine Sarrazin initialement prévu le 09 janvier à 21h est annulé est reporté au vendredi 15 janvier ,

même heure , même tarif (10? : abonné; 12? : réservation et 15? sur place).



Pour les personnes ayant déjà acheté leurs places elles seront valables pour le 15 janvier et possibilité de remboursement en cas d'empêchement jusqu'au 15 janvier 19h.

