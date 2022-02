Pas de transports scolaires ce lundi matin, sur les départements bas normands, dans la Sarthe et dans l' Eure.

toujours pas de transports scolaires ce matin, sur les routes de l?Orne, ramassages scolaires interdits aussi , dans le Calvados, la Manche, la Sarthe et l'Eure..... dans l'Orne, les transports par bus sont assurés, sur 13 lignes.....



.- Ligne 12 : Putanges ? Briouze ? Flers,



- Ligne 13 (A et B) Vire ? Tinchebray ? Flers,



- Ligne 20 : Alençon ? La Ferté-Macé ? Flers,



- Ligne 21 : entre Carrouges et la Ferté-Macé seulement,



- Ligne 22 : Domfront ? La Ferté-Macé (à l?exception de Champsecret),



- Ligne 25 : Domfront ? Flers,



- Ligne 31 : Argentan ? La Ferté-Macé ? Bagnoles-de-l?Orne,



- Ligne 32 : Putanges ? Argentan,



- Ligne 34 : Falaise ? Argentan,



- Ligne 40 : Vimoutiers ? Gacé ? Sées ? Alençon (à l?exception de

St-Gemain-de-Clairefeuille et Marmouillé),



- Ligne70 : entre Mortagne-au-Perche et Alençon seulement,



- Ligne 71 : Nogent-le-Rotrou ? Bellême ? Mamers et Alençon,



- Ligne 72 : Le Gué-de-la-Chaîne ? Bellême et Mortagne-au-Perche.



Les transports urbains sont assurés, à Argentan, Flers, Bagnoles et l? Orne, et Alençon, où, seule la ligne 1 est assurée?.

pas de transports scolaires en Sarthe?.

