Dans la 3ème course à Chantilly, pour le Prix de la Route des Postes, Apollinaire vous conseille de jouer :



Le 4, Efferatus

Le 14, You're Back

Le 10, Energie Green

Le 2, Chanche The Life

Le 5, Rashawn

Le 7, Mylènajohn

Le 12, Blessed Silence

Et le 6, Forza Libranno



Le départ est donné à 15h15.



HIER : Apollinaire a trouvé le Tiercé dans l'ordre, et le Quarté et Quinté dans le désordre.