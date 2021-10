Rouen. Handball : Oissel Rouen Métropole rencontre Vernon

Disputée samedi 22 et dimanche 23 octobre 2016, la 8e journée s'achèvera dimanche 30 octobre pour le match restant entre Oissel Rouen Métropole handball (Seine-Maritime) et le SMV Vernon (Eure) sur le parquet du Kindarena.

Lever de rideau

Ce match aura été repoussé d'une semaine et exceptionnellement disputé à 14 heures, car il fera office de match de lever de rideau de la rencontre entre Caen et le Paris-Saint-Germain en Coupe de la Ligue.

Alors que le club de l'agglomération de Rouen occupe une 7e et avant dernière place, son voisin Eurois démarre mieux sa saison puisqu'il se positionne en 3e position et virtuel leader car même en cas de défaite ce dimanche, le SMV Vernon prendrait un point et se retrouverait à égalité de points avec Rennes (Ille-et-Vilaine) et Amiens (Somme).

Une belle affluence

Malgré ce bon début de saison, les joueurs de Vernon viennent de connaître un premier coup d'arrêt avec leur première défaite de la saison lors de la dernière journée sur le parquet d'Amiens 28-27.

Une rencontre qui devrait livrer toutes ses promesses avec une belle affluence, le match entre Caen et le PSG affichant déjà guichets fermés.