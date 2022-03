La communauté de communes d'Argentan recherche 300 bénévoles pour détecter les accès impossibles aux personnes handicapées

On a besoin de vous : on recherche 300 bénévoles pour vendredi et samedi sur la communauté de communes d?Argentan : pour passer au crible le territoire de la ville, mais aussi des communes rurales pour détecter les endroits d?accès difficile aux handicapés.

Pour participer sur au moins ½ journée, il suffit de s?inscrire par téléphone auprès de la communauté de communes d?Argentan.

