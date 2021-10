Rouen. Hockey-sur-glace: les Dragons de Rouen accueillent les Bruleurs de Loups de Grenoble

Après une victoire en 16e de finale de Coupe de France face à Neuilly-sur-Marne (8-4), les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) reçoivent les Brûleurs de Loups de Grenoble (Isère) pour le compte de la 16e journée de Saxoprint ligue Magnus.

Un match serré

Dernier match avant la trêve internationale pour les Dragons de Rouen toujours en deuxième position d'un classement dominé par les Boxers de Bordeaux mais qui n'ont plus qu'une longueur d'avance sur les Rouennais.

De son côté, Grenoble est à la 9e place du classement (le club avait été sanctionné d'un retrait de six points en début de saison) avec un bilan de huit victoires dont trois en prolongations et de six défaites dont deux en prolongations et reste sur une grosse victoire en Coupe de France face à Dijon (11-2).

Lors du match aller entre les deux équipes, les joueurs de Fabrice Lhenry avaient remporté la rencontre sur la glace de Pole Sud (4-3). Les Jaunes et Noirs devront donc réitérer la performance du match aller pour rester au contact de Bordeaux et rester devant Lyon qui a néanmoins deux matchs de plus à disputer.

