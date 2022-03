Foot, Ligue 2, 20ème journée, Caen (1) / Bastia (20) ; Strasbourg (18) / Laval (6) ce vendredi soir à 20h30

On joue au foot ce soir, pour le compte de la 20ème journée de ligue 2... Caen, le premier de la classe, reçoit, le dernier... Bastia ! Laval, actuel 6ème ira affronter, le 18ème Strasbourg... coup d?envoi de ces deux rencontres à 20h30 !



Comme la ligue de football de Basse Normandie, la ligue du Maine, et les districts de la Sarthe et de la Mayenne ont pris la décision, d?annuler toutes les rencontres prévues ce week-end pour cause de terrains impraticables... seules les rencontres de national sont maintenues ......le district du Calvados avait pris cette même décision il y a 3 jours le district de l?Orne, n?a pas pris de décision dans ce sens. Et la mairie d?Alençon à interdit l?utilisation de ses terrains extérieurs jusqu?à dimanche inclus....



Cyclisme... le champion de France amateur, le sarthois, Samuel Plouhinec, à été fauché par une voiture qui a fait une sortie de route, en début de semaine, alors que le cycliste était à l?enrainenement en Verndée....le coureur souffre d?une triple fracture au genou... Il sera absent des compétitions toute la saison ....

