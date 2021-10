basket. Le RMB défait de justesse à Lille

Alors que les joueurs du Rouen Métropole Basket avaient laissé entrevoir un bon début de saison 2016-2017 après la victoire en ouverture du championnat contre Vichy-Clermont (76-70), ils se sont inclinés à l'extérieur sur le parquet de Lille vendredi 21 octobre lors de la 2e journée de Pro B. Score final 76-72 pour ce premier revers de la saison en championnat.

Lille s'impose

au physique

Malgré une bonne entame de match et une légère avance au tableau d'affichage côté rouennais, les Lillois vont finalement renverser la vapeur et virer en tête peu avant la mi-temps et ne lâcheront jamais cette avance. Un avantage qui montera jusqu'à 14 points avant que les Rouennais ne le réduisent pour terminer le match à -4 points.

Déplacement

à Saint-Quentin

Dans le ventre mou du classement, à la 9e place avec un bilan d'une victoire pour une défaite, les joueurs de Rémy Valin effectueront dimanche 30 octobre un deuxième déplacement de suite, cette fois-ci à Saint-Quentin dans l'Aisne pour le compte de la 3e journée de Pro B. Une équipe qui, comme le Rouen Métropole Basket, s'est inclinée sur le score de 96-79 à Aix-Maurienne après avoir remporté son premier match contre l'ALM Evreux (87-62).