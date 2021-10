Alors que François Hollande doit recevoir les représentants nationaux des policiers, ce mercredi 26 octobre 2016, une soixantaine de policiers de l'Orne, y compris retraités, se sont réunis ce mardi 25 octobre 2016, de 13 heures à 13h30, devant les Palais de Justice d'Alençon (Orne) et d'Argentan (Orne). Déjà, lundi 24 octobre, leurs collègues de Flers (Orne) avaient défilé dans les rues de leur ville.

Nombreuses revendications

Tous réclament davantage de souplesse sur la question de la légitime défense, du matériel et du personnel. Mais aussi davantage de reconnaissance et des sanctions plus fermes pour les individus qui s'attaquent aux forces de l'ordre. Claude, un retraité de la police, s'est fait porte-parole de ces policiers ornais au micro de Tendance Ouest:

Alençon. Normandie : la grogne des policiers de l'Orne Impossible de lire le son.

Une trentaine de simples citoyens étaient également présents pour soutenir les policiers en colère, comme Annick, 75 ans… et pour cause: son fils est policier en Seine-Saint-Denis:

Alençon. Normandie : la grogne des policiers de l'Orne Impossible de lire le son.

Tant qu'ils n'ont pas obtenu satisfaction, les policiers de l'Orne renouvelleront ces rassemblements silencieux chaque mardi de 13 heures à 13h30 devant les Palais de justice d'Alençon et d'Argentan.

A LIRE AUSSI.