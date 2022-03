De la grisaille et de la pluie pour toute cette journée... T° de 3 à 7°

Il fait ce vendredi matin : un minimum de 3.5° à Mortagne et Alençon... 3.8° à L?Aigle.... 4.4 à Argentan.... et un maximum de 5.3° à Flers....



Alors que nos régions sont plongées dans la grisaille avec de nombreux brouillards....une perturbation pluvieuse vient nous arroser....



Et ces pluies ne nous quitterons pas avant samedi soir....



D?ici là, pas la moindre éclaircie à espérer donc pas le moindre rayon de soleil pour égayer ces deux journées bien tristounettes. Il va pleuvoir par intermittence mais fréquemment.



Les quantités de pluies pourront dépasser localement 15 mm sur le Bocage sur ces prochaines 48 heures, comprises entre 5 et 10 mm ailleurs.



Les T° maxi seront comprises entre 5 et 7°....



Et dimanche, la pluie aura enfin quittée nos régions... un temps variable s?installera avec le retour de timides éclaircies.....



T° stationnaires...

