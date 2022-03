Lancement du recensement... acte civique obligatoire !

Participer au recensement est un acte civique obligatoire ? L'enquête annuelle de recensement a débuté ? 9 millions de personnes, soit quand même une partie non négligeable de la population qui vit en France, doit remplir 2 types de questionnaires remis par les 18.000 agents recenseurs mobilisés pour ce recensement ? agents « recenseur » qui possèdent une carte, pour bien les identifier :

-d?une part, donc, vous aurez à remplir : une feuille de logement ? pour chaque logement enquêté,

-et d?autre part : un bulletin individuel ? pour chaque personne qui vit dans ce logement.

L?agent recenseur vous laissera ces papiers à remplir et fixera un rendez-vous pour venir les récupérer ? Si votre emploi du temps est compliqué, ces formulaires pourront aussi être soit confiés à un voisin, soit déposés en mairie, soit adressés directement à la direction régionale de l'INSEE.

Et la collecte de ces documents doit être achevée pour le 27 février.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire