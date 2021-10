Condé-sur-Vire. Avranches et Condé sur Vire en finale de la Coupe de France de Kayak Polo

Les Condéens, doubles tenants du titre, chercheront à remporter leur 8e Coupe de France. Celle-ci aurait une saveur particulière puisqu'il s'agit de la dernière compétition officielle pour deux piliers du club, Maxime Gohier, légende française de la discipline et Thomas Tapin, gardien de l'équipe.

Avranches dans le même groupe que Condé

En phase de poule, les condéens croiseront la route d'une autre formation manchoise, le canoë club d'Avranches, vice champion de France de National 2. Deux autres équipes figurent dans la poule Acigné et Corbeil-Essonnes. Dans l'autre poule, on retrouve Agen et Montpellier, les deux principaux adversaires de Condé dans cette compétition.

