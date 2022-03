Ciel gris et faiblement pluvieux pour ce vendredi... T° de 3 à 6°

Météo France relevait, ce vendredi à 07h00



3.3° à L?Aigle et Mortagne... 4° d?Alençon à Flers....4.2° à Argentan....





Une perturbation pluvieuse traverse notre région. De pluies faibles mais temporairement continues se produisent ce matin sous un ciel couvert. Ces pluies cessent cet après-midi .... Nous passerons dans un régime de traîne avec quelques averses sous un ciel toujours très chargé. Le vent modéré ce matin tournera au nord-ouest cet après-midi en se renforçant avec des rafales de 50 à 60 km/h.

Les températures comprises entre 5 et 6 degrés.



La tendance de notre week-end :



Demain, un temps variable entre nuages porteurs de rares averses de pluies et d?éclaircies.... T° de ? 2 à 2°....



Dimanche : après une matinée sous le soleil, une nouvelle dégradation nuageuse s?installera avec quelques gouttes de pluies.... T° de ? 4 à 2°

