Dieppe Est. Alpine recrute 80 employés pour fabriquer son nouveau modèle en Normandie

Après une pause de 22 ans, le dernier modèle datant de 1995, Alpine revient en 2017. Un nouveau modèle sportif de la célèbre marque automobile sortira de l'usine de Dieppe (Seine-Maritime). Mais, pour la fabriquer, il faut du monde. C'est pourquoi la firme, en partenariat avec le pôle emploi de Dieppe, ouvre du mardi 25 octobre au lundi 14 novembre 2016 un salon de recrutement en ligne.

80 postes, du CAP au Bac+3

80 postes aux profils divers - du BEP/CAP au Bac+3 - sont à pourvoir. Opérateurs de fabrication, encadrement de production, logistique, contrôle qualité et bien d'autres domaines sont concernés par ce recrutement.

Postuler dès maintenant

Il est possible de s'inscrire dès maintenant au salon de recrutement "Alpine Recrute" ici. Il suffit ensuite de déposer son CV en ligne. Pour affiner sa recherche, il est possible de se positionner sur plusieurs offres en consultant les fiches de poste sur les métiers proposés par Alpine ou de déposer une candidature spontanée. La candidature n'est possible que jusqu'au mardi 8 novembre 2016. Ensuite seulement, les recruteurs reviendront vers les candidats pour un entretien par téléphone.

Il ne sera donc pas utile de se déplacer, ni pour postuler, ni pour s'entretenir avec son potentiel futur employeur.

